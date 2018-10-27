THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:14
Yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ eteklerinde bulunan Ortaköy'e ait yaylanın yolu aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kapanınca 5 kişi yaylada mahsur kaldı.

Cep telefonlarıyla köydeki yakınlarına durumu bildiren yaylacıların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KURTARILDILAR

İş makineleriyle bölgeye hareket eden Akıncılar İlçe Özel İdare ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yayla yolunu açarak köylülere ulaştı.

Köylüler, hayvanlarını traktörlere bindirerek Ortaköy'e döndü.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 13:14
  1. Akıncılar
  2. mahsur
  3. Sivas
  4. yayla
  5. kar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın gözü İstanbul'da! Saatler kaldı
    1. Dünyanın gözü İstanbul'da! Saatler kaldı
    2. Seibert: Almanya Suriye için her..
    3. Van'da uyuşturucuyu bebek sepetine..
    4. 58 yıl önce ölen dedesi için telefon..
    5. İstanbul'da okulun yanında suçüstü..
    6. Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
    7. 6 terör şüphelisi gözaltına alındı
    8. Ev kazaları açısından yaşlılar büyük..
    9. Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti!..
    10. Irak'ta toz fırtınası bine yakın..
    11. Kekemeliğin sebebi nedir?
    12. Gökgöl Mağarası için UNESCO teklifi
    13. Milli Savunma BakanıHulusiAkar, Rus..
    14. Pompada yeni dönem! Pahalı yakıt..
    15. 54 kaçak yakalandı
    16. Karabaş otu ve anasondaki şifa
    17. İki askerimizin donarak şehit olduğu..
    18. Yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
    19. Yakalanan DAEŞ'liler itiraf etti! 'ABD..
    20. El Clasico'da gözler Messi ve..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri