Yayla yolunda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı!

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine balı yaylalarda yoğun kar yağışı nedeniyle 15 kişi karda mahsur kaldı. Vatandaşların yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçerken, yolun açılması için çalışmalar başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar’ın üzerinde bulunan Ovacık Yaylası yakınlarında 1’i çekici olmak üzere 4 araç ve içerisindeki 15 vatandaş mahsur kaldı. Yaklaşık 3,5 saat karda mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi, UMKE ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan vatandaşların kurtarılması için seferber olan AFAD, hem karada hem suda gidebilen paletli amfibik kurtarma aracını bölgeye sevk etti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara yardım ederken, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen greyder ile yol açma ve tuzlama çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. Bölgede yol açma çalışmaları gerçekleştirilirken Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ekipleri de bölgeye giderek kumanya desteği sağladı.

Vatandaşların kurtarılması için yoğun çaba sarf edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de greyder ve tuzlama aracı ile mahsur kalanlara doğru yolu açıyor.