  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yayla sezonunu tamamlayan göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor
Aktüel

Yayla sezonunu tamamlayan göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:38:10 -
Yayla sezonunu tamamlayan göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

MUŞ (AA) - Yazın sıcak bölgelerden Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki serin yaylalara gelen göçerlerin ''eve dönüş'' yolculuğu devam ediyor.

İlkbahar mevsimiyle hayvanlarını otlatmak amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden doğudaki serin yaylalara gelen göçerler, haftalarca süren yolculuğun ardından memleketlerine ulaşıyor.

Mardin'den Erzurum'un Karayazı ilçesinde kiraladıkları yaylalarda yaklaşık 4 ay konaklayan göçerler, 2,5 ay sürecek yolculuğun ardından memleketlerine ulaşmayı planlıyor.

Muş üzerinden yolculuklarını sürdüren göçerlerden Sıddık Ok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağıncaya kadar hayvanları dışarıda otlatabilmek için yürüyerek memleketlerine dönmeye çalıştıklarını söyledi.

Havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladıklarını anlatan Ok, "Birkaç gün önceden gelip kurduğumuz çadırlarda kalıyoruz. Hayvanları da çobanlar otlatarak getiriyor. Belli bir süre kaldıktan sonra çadırlarımızı başka bir noktaya götürüyoruz. Dönüş yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık 2,5 ay yolculuk yapacağız. Gece uyuyoruz, gündüz yürüyoruz. Böylece kar yağıncaya kadar hayvanımızı dışarıda tutarak hem yemden hem de nakliye ücretinden tasarruf ediyoruz." diye konuştu.

Yazın bölgedeki serin yaylalarda kaldıklarını, kışı da memleketleri Mardin'e geçirdiklerini aktaran Hasan Ok ise "Geçimimizi hayvancılık yaparak sağlıyoruz. Yaklaşık 15 gündür yoldayız. Karayazı'dan gelip burada çadırlarımızı kurduk. Belli bir süre kaldıktan sonra hayvanlarımızla yolculuğumuz devam edecek. Hayvancılık zorlu bir yaşam ama yapacağımız başka bir işimiz yok." dedi.

65 yaşındaki Zahide Ok da günün büyük bölümünü çalışarak geçirdiklerini belirterek "Ben çadırda doğdum ve bütün çocuklarımı çadırda dünyaya getirdim. Sabah erkenden kalkıp koyunları sağıyoruz. Peynir, tereyağı yapıyoruz. Bunun dışında ev işleriyle uğraşıyoruz. Çocuklara bakıyoruz, bulaşık yemek derken günümüz hep çalışmakla geçiyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü
Dünya

Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü

Rusya'dan gelen görüntüler dünya basınının gündemine oturdu. S-400'ler ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte, yoğun füze s..
Egemen Bağış'tan Macron'a olay sözler
Dünya

Egemen Bağış'tan Macron'a olay sözler

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili olay açıklamalar yaptı.
Bulgaristan duyurdu! İki Rus diplomat, ajan çıktı
Dünya

Bulgaristan duyurdu! İki Rus diplomat, ajan çıktı

Bulgaristan'da sınır dışı edilen iki Rus diplomatın, ajanlık faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı