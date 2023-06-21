Yayınladıkları alışveriş fişlerine dikkat! Sözcü editörleri market cahili çıktı
Asgari ücrete zam yapıldığı gün manşet haberinde 9 yıl önceki market fiyatlarıyla bugünün fiyatlarını karşılaştırarak iktidarı hedef almaya çalışan Sözcü gazetesi yaptığı hatayla cehaletini gözler önüne serdi.
Gazetenin manşetinde, 9 yıl önceye ait olduğu iddia edilen market fiyatlarıyla bugünkü market fiyatları kıyaslandı.
Haberde, ekonomik veriler üzerinden iktidar hedef alarak, "9 yıl önceki fiş, şimdi ise halkın hali mafiş" ifadeleri kullanıldı.
Hayatlarında markete de gitmemişler!
Sözcü'nün editörlerinin yaptığı haberde, market fişlerinden de anlamadıkları ortaya çıktı.
Haberde kullanılan verilerdeki birçok ürünün gram farkının olması göze çarparken, 9 yıl önceki 1 litrelik sütle, şimdinin 2 litre sütü kıyaslanmaya çalışıldı.
9 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen fişte, Birşah marka süt 1 litre diye yazılırken, 2023’ün market fişinde ise 2x1 litre Birşah süt yazılı olduğu görülüyor.
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2x1 litre ifadesinin 2 süt anlamına geldiğini anlamaktan aciz Sözcü editörleri alay konusu oldu.
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