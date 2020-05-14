Yayınladığı mesajın ardından Ekrem İmamoğlu'nun skandal ziyareti akıllara geldi

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristler, Vefa Sosyal Destek grubuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişinin şehit olduğu 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hain saldırının ardından İmamoğlu, Twitter'dan mesaj yayınladı. İmamoğlu, "Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek grubuna yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden görevlilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Hain saldırıyı kınıyorum." dedi.

HDP'li belediyelere destek olmak için Diyarbakır'a koşmuştu

Akıllara İmamoğlu'nun, teröre verdikleri destek gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına moral olmak için eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır’a koşması geldi.

Diyarbakır havaalanında partililer tarafından karşılanan İmamoğlu, CHP Diyarbakır il binasında basın toplantısı düzenlemişti.

Terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve yerlerine kayyım ataması yapılan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına destek olmak için Diyarbakır'a gelen İBB Başkanı İmamoğlu, kayyım atamalarına dikkat çekerek, "Sandıktan yetki almış bütün seçilmişler, eşit hak ve yetkilere sahiptir. Bazı seçilmişleri ayrı tutmak, farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Bu tehlikeli bir ayrımcılıktır. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik tavır, böyle bir ayrımcılık ortaya koymaktadır. Hiç bir fanatizme kapılmadan, korkmadan, yılmadan, cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin olgunlaşma döneminde ülkemizin birlik ve beraberliğine sıkıntı gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Barış ve özgürlüğü aramaktan hiç bir zaman vazgeçmeyeceğiz" demişti.

İmamoğlu, daha sonra Kayapınar Belediyesi'nde görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bir araya gelmişti.

Destek ziyaretine diğer HDP'li belediye başkanlarının yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da katılmıştı.