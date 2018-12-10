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Yayılıyor... Bu kez orada ortaya çıktılar

Fransa’da başlayan ‘Sarı Yelekliler Eylemleri’ tüm Avrupa’da yayılıyor. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, hükümete karşı "diktatör karanlığından korkmuyoruz" sloganıyla "sarı yelekli" protesto düzenlendi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 06:28
Yayılıyor... Bu kez orada ortaya çıktılar

Milletvekili Nebojsa Medojevic'in tutuklanmasına tepki gösteren muhalefet taraftarlarının düzenlediği protestoya, "sarı yelekli" yüzlerce kişi katıldı. 

 

Meclis binası önünde toplanan göstericiler, cumhurbaşkanlığı ve hükümet binasına doğru yürüdü.

Protestoya, Demokratik Cephe (DF) milletvekillerinin yanı sıra birçok muhalefet lideri de katılarak destek verdi. DF liderlerinden Andrija Mandic, burada yaptığı konuşmada, 2 ay hapse mahkum edilen Medojevic'in hayatının tehlikeye atıldığını söyledi.

Cesur ve kararlı olmamız gerek

Mandic, "Paris'teki protestolara katılanların sayısı ile bugünkü protestoya katılanların sayısını göz önünde bulunduracak olursak, bizim de Karadağ'ı değiştirecek güce sahip olduğumuz sonucuna varırız. Bunun için cesur ve kararlı olmamız gerekiyor. Bu akşam bize katılmayan vatandaşlarımıza, çarşamba günü düzenleyeceğimiz protestoya katılma çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 06:28
  1. karadağ
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