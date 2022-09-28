Yaycı: Yunanistan yeniden denize dökülmeyi göze almalı

İşte Yaycı Paşa’nın tarihe geçecek o sözleri:

Tarih tekerrür ediyor

“Yunanistan ve İtalya, 1. Dünya Savaşı’nda da Batı Anadolu’yu bugün gayri askeri statüde olması gereken fakat askerileştirilen Midilli, Sakız ve Sisam adalarından işgal etmiştir! Tarih tekerrür ediyor. Ancak tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Yunanistan böyle bir çılgınlık yaparsa yeniden denize dökülmeyi de göze almalıdır. Yunanistan’ın yarattığı bu gerilim artırmalar bir anda çıkmış olaylar değildir. Onlarca senedir tamamen Yunanistan’ın taleplerinden kaynaklanan gerilimler ve gerilim artırmalar yaşıyoruz fakat özellikle 15 Temmuz 2016’dan sonra Yunanistan eliyle Türkiye’de başarılamayan Türkiye’nin işgali ve parçalanması gibi hedefler başarılmaya, elde edilmeye çalışılıyor. 15 Temmuz’da PKK, Ermenistan ve açıkça Yunanistan ile FETÖ anlaşmıştı. Türk milletinin tıpkı 1919-122 yılında Yunan işgaline karşı gösterdiği güçlü duruşla karşılaşınca emellerine ulaşamayanlar 2017 yılında hemen karasularını artırma girişimleriyle Yunanistan’ı devreye soktular.

Lozan'a bile uymuyorlar

“Türkiye sadece ve sadece Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarına uygun hareket edilmesinin dışında herhangi bir şey talep etmemektedir. Öncelikle gayri askeri statüdeki bu 23 adanın en özelliği Türk anakarasına oldukça yakın noktalarda bulunmalarından ileri gelmektedir. Diğer yandan bu adaların önemli bir kısmı bırakın yakınlığı yüzme yakınlığında hatta taş atım mesafesindedir örneğin Midilli, Sakız ve Sisam adaları da tam olarak bu yakınlık içerisindedir. 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarıyla bu adalar Yunanistan’a ‘gayri askeri statüde’ kalması şartıyla devredilmiştir. 1923 tarihinde Orta ve Kuzey Adalar Denizi’ndeki adalar Yunanistan’a, Menteşe Adaları olarak tabir ettiğimiz ve Adalar Denizi’nin güneyinde yer alan adalar ise İtalyanlara devredilmiş 1947 yılında ise ‘savaşta biz çok eziyet çektik bu adaları İtalyanlardan alın da bize verin’ diye talepte bulunan Yunanistan bir kere daha masada bu Oniki Adaları elde etmiştir. Fakat bu adalarda yine ‘gayri askeri statüde’ olmaları kaydıyla ve Türkiye’nin masada olmadığı halde Yunanistan’a verilmiştir.

Adalar üzerinden işgal

“Bakın Birinci Dünya Savaşı’nda Yunanistan ve İtalya tarafından işgal edilen Batı Anadolu şuanda gayri askeri statüdeki bu adalar üzerinde işgal edilmiştir. 1. Dünya Savaş’ında Akdeniz bölgemizi işgal eden İtalyan askerleri de, onların ardından 1919-1922 tarihleri arasında Batı Anadolu’ya benzer işgali gerçekleştiren Yunan askerleri de bu adalarda yığınaklanıp sonra Anadolu’yu işgal ettiler.”