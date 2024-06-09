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Yaşam Yayaya yol verdi başına gelmeyen kalmadı
Yaşam

Yayaya yol verdi başına gelmeyen kalmadı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 15:39:00 -

İstanbul Kartal'da yayaya yol veren sürücüye trafik magandaları saldırdı.

Kartal'da bir kamyonet sürücüsü, yayaya yol verdiği gerekçesiyle sinirlendiği otomobil sürücüsünü trafikte sıkıştırarak tehdit etti, çağırdığı motosikletli arkadaşlarıyla da araca saldırmaya çalıştı. Trafik magandalarının o anları otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kartal Soğanlık Mahallesi, Samandıra bağlantı yolunda yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir vatandaşa yaya geçidinde yol verdi. Otomobil durduğu için sinirlenen kamyonet şoförü ise önündeki aracı dakikalarca takip ederek sıkıştırdı ve sürücüyü tehdit etti. Kamyonetle aracı takip eden şoför, motosikletli arkadaşlarını da arayarak olay yerine çağırdı. Motosikletlilerin de olaya dahil olmasıyla otomobil sürücüsüne trafikte seyir halindeyken tehdit ve küfür yağdıran magandalar, aracına da saldırdılar. O anlar, otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte sıkıştırılan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, seyir halindeyken takip eden kamyonet şoförünün yanına gelip sürücüyü tehdit ettiği ve motosikletli şahısların da otomobile vurduğu anlar alıyor.

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