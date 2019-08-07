Yaya kaza noktaları haritalandırıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya kazalarının azaltılması amacıyla illerde en yoğun kazaların yaşandığı noktalar, haritalandırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, Türkiye'de yaya kazalarında hayatını kaybedenlerin oranının birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin ortalamasından yüksek olması ve meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 20,2'sinin "yayaya çarpma" sonucu olmasından dolayı harekete geçti.

Bu doğrultuda, Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 81 ilde 2016-2018 yılları arasında polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 89 bin 884 ölümlü-yaralanmalı kazada "yaya kazası" verileri mercek altına alındı. İncelemeler sonucu, her il için en yoğun yaya kaza noktaları belirlendi. Söz konusu noktalarda, gerekli tedbirleri alan emniyet birimleri, denetimlerini de artırdı.

Her il özelinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, belirlenen kaza yoğun noktaları dikkate alınarak yapılacak çalışmalarla yaya kazalarının ve bu kazalardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların azaltılması amaçlandı.

- Yaya ve okul geçitlerinin önüne "önce yaya" görselleri



Bakanlığın, geçen aylarda valiliklere gönderdiği "tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine "önce yaya" görselleri çizdirilmesi"ne ilişkin talimat yazısı doğrultusunda başlatılan çalışmalara da hız verildi.

Bu kapsamda, ülke genelindeki 39 bin 683 yaya ve okul geçidinin 10 bin 87'sine "önce yaya" görsellerinin çizimleri tamamlandı.



- Yayalarageçiş hakkı vermeyenlere ceza

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Yaya Önceliği/Güvenliği" denetimlerinde 2019'un 7 ayında yaya geçiş kurallarına uymayan 2 bin 487 yayaya, ışıksız yaya geçitlerinde yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyen 30 bin 765 araç sürücüsüne işlem yapıldı.



- Trafikte hayatını kaybeden yaya sayısı yüzde 34,6 düştü



Denetimler sonucu, bu yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında hayatını kaybeden yaya sayısı yüzde yüzde 34,6 azaldığı belirlendi. Geçen yılın 7 ayında trafik kazalarında 283 yaya hayatını kaybederken, bu yıl 185 yaya yaşamını yitirdi.

- "Öncelik yayanın" olmaya devam edecek



Trafikte yayalara dikkat çekmek için 2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 74'üncü maddesinde "sürücülerin, trafikte yayalara öncelik vermesi"ne ilişkin düzenlemenin ardından Bakanlık, 2019'u "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan ederek,81 il genelinde eş zamanlı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla etkinlik düzenledi. Bu doğrultuda, yaya önceliği ve güvenliği konusunda denetim, bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalara devam edilecek.