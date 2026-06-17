Yaya geçidinde turisti ezen kadın sürücü ‘Gözüme sinek kaçtı, görmedim’ diyerek ağladı!

Kaza, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadın sürücünün kullandığı bir otomobil cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçen turiste çarptı. Otomobilin camına çarparak yola savurulan yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

NE OLUR HAREKET ETME!

Bu sırada kazanın şokunu atlatarak araçtan inen kadın sürücü yerle yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek ağlayan kadın sürücü kanlar içerisinde yerde yatan yaralıya "Hareket etme, ne olur hareket etme" dedi. Büyük panik yaşayan ve gözyaşları içindeki kadını kazayı görerek olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.