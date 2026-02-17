  • İSTANBUL
Yaya geçidinde acı ölüm! Pusetteki 17 aylık bebek hayatını kaybetti
Yaşam

Yaya geçidinde acı ölüm! Pusetteki 17 aylık bebek hayatını kaybetti

Yaya geçidinde acı ölüm! Pusetteki 17 aylık bebek hayatını kaybetti

Adana’da yaya geçidinde bebek arabasına çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 17 aylık Mahmut bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Olay, önceki gün saat 15.15 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Hilal Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki bir motosiklet, yaya geçidindeki bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

 

17 aylık bebek hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Mahmut bebek, çevredeki vatandaşlarca Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Mahmut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından annesi Hilal ve babası Mustafa Kemal Öztürk tarafından teslim alındı.

 

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kemal ve eşi Hilal Öztürk, oğullarını Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı ve sabır diledi.

 

Polis ekiplerinin kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

