Avrupa

Ukrayna Avrupa'ya karşı her kozunu kullanıyor Petrol baskısı ve şantaj
Avrupa

Ukrayna Avrupa’ya karşı her kozunu kullanıyor Petrol baskısı ve şantaj

Yeniakit Publisher
AA
Ukrayna Avrupa’ya karşı her kozunu kullanıyor Petrol baskısı ve şantaj

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Ukrayna tarafından Macaristan'a enerji konusunda şantaj yapılıyor. Alıcılarla iletişim halindeyiz. Ancak Ukrayna'nın yaklaşımı nedeniyle durum ağırlaşıyor." dedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Macaristan'a petrol konusunda şantaj yaptığını savunarak, "Ukrayna'nın yaklaşımı nedeniyle durum ağırlaşıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin üçlü görüşmelerin başlayacağına dikkati çeken Peskov, "Bugünkü müzakerelerden haber beklememek lazım. Çalışmalar yarın da sürecek. Görüşmeler basına kapalı şekilde yapılacak." dedi.

Peskov, "Rusya, Ukrayna'nın yaklaşımı nedeniyle Macaristan'a petrolü Hırvatistan üzerinden tedarik etmeyi düşünüyor mu?" sorusuna ise "Bu konular, tedarikçi şirketler arasında kurumsal düzeyde istişare ediliyor. Ukrayna tarafından Macaristan'a enerji konusunda şantaj yapılıyor. Alıcılarla iletişim halindeyiz. Ancak Ukrayna'nın yaklaşımı nedeniyle durum ağırlaşıyor." yanıtını verdi.

