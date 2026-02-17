  • İSTANBUL
Gündem Araştırma şok etti: Almanya’nın nüfusu yüzde 10 azalabilir
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Alman düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaptığı son araştırma yaşlı nüfusun yoğnu olduğu Almanya’da ülke nüfusunun 2070 yılına yüzde 1 azalacağı tahminlerini yerle bir etti. Son araştırma tahminlerin aksine nüfusun yüzde 10 azalacağını ortaya koydu.

Ifo, ülke nüfusunun geleceğine dair veriler içeren, "Almanya'da Gelecekteki Nüfus Gelişimi: Nüfus Azalması ve Yaşlanması" başlıklı analizini açıkladı.

Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) güncel verilerine dayandırılan analizde, nüfusun gelecek yıllarda tahmin edilenden çok daha hızlı azalacağı ve yaşlanacağı belirtildi.

Analizde, Almanya'nın nüfusunun gelecek yıllarda daha önce tahmin edilenden çok daha fazla azalacağı ifade edildi.

Ülke nüfusunun 2070 yılına kadar bugünkü seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 10 gerilemesi bekleniyor. Daha önceki projeksiyonlarda bu düşüşün yalnızca yüzde 1 seviyesinde kalacağı öngörülmüştü.

NÜFUS DA TAHMİN EDİLENDEN AZ ÇIKTI

Bu sert revizyonun temel nedeni olarak, 2022 nüfus sayımı sonuçlarının Almanya'nın mevcut nüfusunun daha önce tahmin edilen 81,9 milyondan daha az olduğunu ortaya koyması gösterildi.

Analizde, nüfus kaybının bölgelere göre farklılık göstereceği ifade edildi.

Özellikle Doğu Almanya eyaletlerinin nüfus azalmasından en sert darbeyi alması beklenirken, şehir eyaletlerinin (Berlin, Hamburg, Bremen) 2070’e kadar büyüme kaydedebileceği öngörülüyor.

YILLIK 250 BİN GÖÇMEN İŞÇİ YETMEYECEK

Ifo Dresden Şubesi Müdürü Joachim Ragnitz, konuya ilişkin değerlendirmesinde hızlanan nüfus kaybı ve yaşlanmanın uzun vadeli siyasi kararlarda mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirtirken, "Nüfustaki azalma, konut ihtiyacının, ulaşım altyapısının ve kamu sektörü personel sayısının yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Aynı zamanda sağlık ve bakım hizmetlerine olan talep de hızla artıyor." yorumunu yaptı.

Analizde, yıllık ortalama 250 bin kişilik net göç beklentisine rağmen bu rakamın iş gücü kaybını tamamen telafi etmeye yetmeyeceği uyarısında da bulunuldu.

 

