Çifte vatandaş Siyonistler yeniden gündem! Soykırımcı Jessy Bahar İstanbul’da mı?

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter), çifte vatandaşlık sahibi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) görev aldığı iddia edilen Jessica Bachar (Jessy Bahar) hakkında yoğun tartışmalar yaşanıyor. Bachar'ın şu anda İstanbul'un Acarkent semtinde ikamet ettiği belirtiliyor, yetkililerden soruşturma ve yasal işlem talep ediliyor. Bu iddialar, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze çatışmaları bağlamında, çifte vatandaşlık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İddialar, "Özgürlük Nöbeti Platformu" adlı bir oluşumun paylaşımlarıyla başladı. Platform, Bachar'ın IDF'de görev yaptığını ve Gazze'deki olaylara destek verdiğini belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun 76. ve 77. maddeleri kapsamında soykırım ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle soruşturma açılmasını istiyor. Bir X kullanıcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/219447 sayılı dosyasını referans göstererek, Bachar hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve yakalama kararı talep etti. Paylaşımlarda, Bachar'ın Instagram hesabındaki eski fotoğraflar delil olarak gösteriliyor; bunlar arasında 29 Ekim 2023 tarihli bir paylaşım, Bachar'ı askeri üniforma içinde Kudüs'te gösteren bir görüntü yer alıyor.

Jessica Bachar, 17 yaşında İstanbul'dan İsrail'e göç eden (aliyah yapan) bir “girişimci” olarak biliniyor. Bar-Ilan Üniversitesi mezunu olan Bachar, IDF'de yeni göçmenler için bir birim kurduğunu ve afet yardımı çalışmalarında yer aldığını belirten özgeçmişinde, girişimcilik, liderlik ve finans alanlarında uzman olduğu söylüyor. Tel Aviv merkezli çalışan Bachar, Fortune 500 şirketlerine danışmanlık yapıyor ve Gold Moon Awards tarafından "Yılın En Genç Girişimcisi" seçildi. LinkedIn profili ve web sitesinde adresi Tel Aviv olarak belirtilse de, sosyal medya iddiaları onun şu anda İstanbul'da olduğunu öne sürüyor. Bachar'ın Instagram hesabı şu an erişime kapalı görünüyor, ancak eski paylaşımları tartışmanın odak noktası.

Bachar'ın çifte vatandaşlık statüsü, Türkiye'de uzun süredir tartışılan bir konu. 2023-2024 yıllarında, Gazze soykırımı sırasında IDF'de görev yapan Türk kökenli teröristlerin vatandaşlıklarının iptali için çağrılar yapılmıştı. Ancak bugüne kadar resmi bir adım atılmadığı belirtiliyor. Sosyal medya kullanıcıları, "Ülkemizde soykırıma hizmet edenleri istemiyoruz" diyerek İçişleri Bakanlığı ve Emniyet'i etiketliyor.

Şu ana kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü veya Adalet Bakanlığı'ndan iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.