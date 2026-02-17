Başvuru şartları açıklandı: İspanya 1 milyon kişiye oturum verecek

İspanya Ulusal Polisi bünyesindeki Ulusal Göç ve Sınırlar Merkezi (CNIF) tarafından hazırlanan analizde, ülkede hali hazırda yaşayan 750 bin ila 1 milyon düzensiz göçmenin yasal statü için başvuruda bulunabileceği tahmin edildi.

Rapora göre ayrıca 250 bin ila 350 bin sığınmacı da söz konusu düzenlemeden yararlanmak isteyebilir. Böylece toplam başvuru sayısının 1 milyon ile 1,35 milyon arasında değişebileceği ifade edildi.

The Times'ın haberine göre bu rakam, Başbakan Pedro Sánchez’in daha önce dile getirdiği yaklaşık 500 bin kişilik tahminin oldukça üzerinde.

CNIF belgesinde, başvuru yapanların büyük bölümünün kabul edilebileceği değerlendirmesine yer verildi.

“İKİNCİL HAREKETLER” UYARISI

Raporda, planın daha geniş çaplı göç hareketlerini tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Belgede, İspanya’nın “düzensiz göçe karşı daha müsamahakar bir ülke olarak algılanmasının” uluslararası düzeyde etkiler doğurabileceği ifade edildi.

İspanyol polisi orta ve uzun vadede diğer Schengen ülkelerinden her yıl 200 bin ila 250 bin düzensiz göçmenin İspanya’ya yönelmesini öngörüyor.

Ayrıca Orta ve Doğu Akdeniz güzergahlarından İspanya’ya doğru bir deniz göçü kaymasının yaşanabileceği; bu durumun deniz yoluyla gelenlerin sayısını yıllık 6 bin ila 12 bin artırabileceği tahmin ediliyor.

Raporda, Almanya, İtalya ve Polonya gibi bazı ülkelerin aksine İspanya’nın Schengen iç sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koymadığına dikkat çekildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Hükümet planına göre, 31 Aralık 2025’ten önce İspanya’da bulunduğunu kanıtlayan ve ülkede en az beş ay kalmış olan yabancılar başvuru yapabilecek.

İspanya, 1975’te demokrasiye dönüşten bu yana birden fazla olağanüstü düzenleme ile düzensiz göçmenlere yasal statü tanıdı. 1986 ile 2005 yılları arasında yürütülen dokuz ayrı program kapsamında 1 milyondan fazla kişiye yasal statü verildiği belirtiliyor.

Son ekonomik analizler, düşen doğum oranları karşısında göçün İspanya ekonomisindeki rolüne işaret ediyor. Funcas tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, 2022-2025 döneminde kaydedilen yüzde 8,9’luk GSYH büyümesinin 4,2 puanı yabancı doğumlu çalışanlardan kaynaklandı.

Aynı dönemde çalışma çağındaki yabancı doğumlu nüfusun 1,9 milyon kişi arttığı kaydedildi.

Hükümetin planı, bir yandan iş gücü ihtiyacına yanıt olarak değerlendirilirken; diğer yandan göç akımlarını artırabileceği yönündeki güvenlik temelli uyarılar tartışma yaratmaya devam ediyor.