Bir bu eksikti işte... Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat edildi!
Bir bu eksikti işte... Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat edildi!

Fenerbahçe'de, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in ayak bileğinden ameliyat olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Foto - Bir bu eksikti işte... Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat edildi!

Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Edson Alvarez ameliyat oldu. Bir süredir ayak bileğindeki ödem geçmeyen Meksikalı orta saha, alınan son kararla birlikte ameliyat edildi.

Foto - Bir bu eksikti işte... Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat edildi!

Hollanda'da bileğinden operasyon geçiren yıldız futbolcunun 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.

Foto - Bir bu eksikti işte... Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat edildi!

Edson Alvarez, 1 Aralık 2025 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlık geçirmişti. Bir süredir ayağındaki ödem geçmeyen ve ağrıları devam eden Edson Alvarez ile ilgili ameliyat kararı alınmıştı.

