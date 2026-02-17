Kadın polisleri videoya çekip sosyal medyada hakaret etmişti! Meczup gözaltına alındı

Şanlıurfa’da Cengiz Topel Mahallesi’nde denetim yapan trafik ekipleri, bir özel halk otobüsünü durdurarak ihlal nedeniyle aracı bağlamak istedi. İşlem sırasında olay yerine gelen başka bir özel halk otobüsü sürücüsü M.A.S., kadın polisleri cep telefonu ile kaydetmeye başladı.

Görevli memurlara hakaret eden ve aracın bağlanmasına engel olmaya çalışan M.A.S., kaydettiği görüntüleri yerel haber kaynakları ve sanal medya platformlarında da paylaştı.

BENİM ARKAMDA DEVLET VAR

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Görevli kadın memurlara hakaret ederek aracın bağlanmasına engel olmaya çalıştığı, kayıt altına aldığı görüntüleri yerel haber kaynakları ve sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı edilen şüpheli 'Görevi yaptırmamak için direnme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret' suçları kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sürücü ile kadın trafik polisi arasında tartışma yaşandığı görüldü. Görüntülerde; sürücünün, "Trafik memuru şef, beni tehdit ediyor. Diyor ki paylaşım yaparsanız, seni mahkemeye vereceğim. Elinden geleni ardına koyma, benim arkamda devlet var. Sen beni tehdit edemezsin. Benim şehrimde beni tehdit edemezsin" dediği duyuldu.