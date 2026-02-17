  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ukrayna’dan askerlere ilginç talep! Nüfus krizine sperm dondurma çözümü 1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu Hadi cevap verin verebiliyorsanız! CHP’ye sapkın LGBT göndermesi Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız! CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık” Afrika Boynuzu'nda jeopolitik denge unsuru Etiyopya ziyareti stratejik bir hamle Öğrencilerin KAAN hayali gerçek oldu MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu… Polonya’dan Ankara’ya tam not: ‘Türkiye kilit ortak’ 28 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
Gündem 'Sağcılar ahlaksızdır, sağcılık suçtur’ diyen Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istendi
Gündem

'Sağcılar ahlaksızdır, sağcılık suçtur’ diyen Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
'Sağcılar ahlaksızdır, sağcılık suçtur’ diyen Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

Sağcılar hakkında yaptığı ahlaksız ithamlar nedeniyle tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Aysever' hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

Tutuklu gazeteci Enver Aysever hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Aysever' hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Aysever, YouTube yayınında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü gazetesine verdiği röportajda kullandığı “Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim” sözlerini

"Cumhuriyet’in ahlakını bozan, Menderes’ten bu yana gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur," sözleriyle yorumlamıştı.

SONRASINDA İYİCE SIVAMIŞTI

Gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aysever, "Sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu’nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...)” diyerek de iyice sıvamıştı.

Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler!
Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler!

Gündem

Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler!

MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…
MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…

Gündem

MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…

Ronaldo’nun kapıyı açtığı kadın futbolcu Müslüman oldu
Ronaldo’nun kapıyı açtığı kadın futbolcu Müslüman oldu

Spor

Ronaldo’nun kapıyı açtığı kadın futbolcu Müslüman oldu

Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız!
Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız!

Gündem

Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız!

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut177

Daha ne zamana kadar içimizdeki sabayeyist Yahudi asıllı Türk görünümlü sahtekarlar bu şekilde islama ve Müslümanlara saldıracak?? Artık Selânik dönmelerini aşikar edilmelidir. Artık yeter

Nur

Tam tersi solcu dediğin azınlığın pislikleri tek tek dökülüyor daha neler görecez bekliyoruz uyuşturucu hırsızlık taciz sapık ilişkiler vatan hainliği islam düşmanlığı hep sizin solcu kesimden çıkıyor tesadüf olamaz kirli olan sabıkalı olan sizlersiniz bayım aynaya bak
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23