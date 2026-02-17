Arkadaş kurbanı oldu hapsi boyladı! Banka hesabını kullandıran şahsa mahkemeden ibretlik ceza

Kayseri’de A.N. isimli şahsı telefonda dolandırdığı iddiasıyla yargılanan M.K.; Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Bir başka suçtan Konya’da tutuklu bulunan M.K. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. H.Ü. isimli arkadaşının banka hesabını kiraya verebileceğini söylediğini, bunun üzerine hesap açtığını ancak bu hesaptan hiç para çekmediğini belirten M.K. savunmasında; "İfadeye çağrıldığımda 90 kadar mağdurun olduğunu öğrendim. Hesaplar bana ait olsa da para girişleri hakkında bilgim yok. Suçsuzum ama suçsuzluğumu anlatamıyorum" dedi. M.K.; kendisine hesap açtıran H.Ü.’nün farklı gerekçelerle sık sık telefonunu kullandığını belirterek, kendisinin suçsuz olduğunu söyledi. M.K.; maddi durumu elvermediği için istemesine rağmen zarara uğrayanların zararını karşılayamadığını da sözlerine ekledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti M.K.’ye A.N.’nin zarar gördüğü olayla ilgili olarak 4 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına hükmetti.