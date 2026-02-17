  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Sağcılar ahlaksızdır, sağcılık suçtur’ diyen Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istendi Ukrayna Avrupa’ya karşı her kozunu kullanıyor Petrol baskısı ve şantaj İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Clinton, ABD Başkanını belgeleri "örtbas etmekle" suçladı Trump Epstein’in üstünü örtüyor Ukrayna’dan askerlere ilginç talep! Nüfus krizine sperm dondurma çözümü 1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu Hadi cevap verin verebiliyorsanız! CHP’ye sapkın LGBT göndermesi Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız! CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık” Afrika Boynuzu'nda jeopolitik denge unsuru Etiyopya ziyareti stratejik bir hamle
Yerel Arkadaş kurbanı oldu hapsi boyladı! Banka hesabını kullandıran şahsa mahkemeden ibretlik ceza
Yerel

Arkadaş kurbanı oldu hapsi boyladı! Banka hesabını kullandıran şahsa mahkemeden ibretlik ceza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arkadaş kurbanı oldu hapsi boyladı! Banka hesabını kullandıran şahsa mahkemeden ibretlik ceza

Bir bankadan arkadaşının ısrarı üzerine hesap açtırdığını iddia eden şahıs, kendisini dolandırıcılık davasının merkezinde buldu. Safiyane duygularla hareket ettiğini savunsa da, hesabı üzerinden dönen kirli çarkı fark etmeyen sanık hakkında Türk adaleti kararını verdi.

Kayseri’de A.N. isimli şahsı telefonda dolandırdığı iddiasıyla yargılanan M.K.; Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Bir başka suçtan Konya’da tutuklu bulunan M.K. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. H.Ü. isimli arkadaşının banka hesabını kiraya verebileceğini söylediğini, bunun üzerine hesap açtığını ancak bu hesaptan hiç para çekmediğini belirten M.K. savunmasında; "İfadeye çağrıldığımda 90 kadar mağdurun olduğunu öğrendim. Hesaplar bana ait olsa da para girişleri hakkında bilgim yok. Suçsuzum ama suçsuzluğumu anlatamıyorum" dedi. M.K.; kendisine hesap açtıran H.Ü.’nün farklı gerekçelerle sık sık telefonunu kullandığını belirterek, kendisinin suçsuz olduğunu söyledi. M.K.; maddi durumu elvermediği için istemesine rağmen zarara uğrayanların zararını karşılayamadığını da sözlerine ekledi.

 

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti M.K.’ye A.N.’nin zarar gördüğü olayla ilgili olarak 4 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına hükmetti.

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

T.C. AFYONKARAHİSAR 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C. AFYONKARAHİSAR 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. AFYONKARAHİSAR 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu
1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu

Gündem

1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit etmişlerdi! Cezaları belli oldu
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit etmişlerdi! Cezaları belli oldu

Gündem

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit etmişlerdi! Cezaları belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23