Düşük kalp hastalığı... Kalbi en kuvvetli kan grubu! Onlar kardiyoloğa uğramıyor

4. Kan Grubu 0: Kan grubu 0, genetik olarak en esnek olan kan grubudur. Bu kişiler genellikle düşük riskli sindirim rahatsızlıklarına sahiptir ve kalp hastalıklarına karşı daha dirençlidirler. Bununla birlikte, kan grubu 0 olan kişilerde mide asidi üretimi fazla olabilir, bu nedenle mide problemleri yaşama ihtimalleri daha yüksektir. Kan grubu 0, vücutlarının daha fazla protein ve et gereksinimi duyduğu için dengeli bir protein alımı önerilir.