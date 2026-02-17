  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ukrayna’dan askerlere ilginç talep! Nüfus krizine sperm dondurma çözümü 1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu Hadi cevap verin verebiliyorsanız! CHP’ye sapkın LGBT göndermesi Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız! CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık” Afrika Boynuzu'nda jeopolitik denge unsuru Etiyopya ziyareti stratejik bir hamle Öğrencilerin KAAN hayali gerçek oldu MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu… Polonya’dan Ankara’ya tam not: ‘Türkiye kilit ortak’ 28 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
Sağlık Bakan Memişoğlu Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi
Sağlık

Bakan Memişoğlu Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bakan Memişoğlu Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Memişoğlu ve Suriyeli mevkidaşının görüşmesinde, Türkiye ile Suriye arasındaki sağlık alanındaki mevcut işbirlikleri ve geleceğe yönelik ortak adımlar ele alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu ve Suriyeli mevkidaşının görüşmesinde, Türkiye ile Suriye arasındaki sağlık alanındaki mevcut işbirlikleri ve geleceğe yönelik ortak adımlar ele alındı.

Bakan Memişoğlu'nun makamındaki görüşmede, Şam Kalp Cerrahisi ve Halep Onkoloji Hastanelerinin işletme süreçleri, Suriye'de planlanan yeni sağlık yatırımları ve sunulan sağlık hizmetleri kapsamlı olarak değerlendirildi.

Ayrıca iki ülke arasında tıbbi cihaz ve ilaç temini, sağlık personeline yönelik eğitim destekleri ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Bakan Memişoğlu Geleceği koruma mücadelesi veriyoruz
Bakan Memişoğlu Geleceği koruma mücadelesi veriyoruz

Sağlık

Bakan Memişoğlu Geleceği koruma mücadelesi veriyoruz

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat mesajı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat mesajı

Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat mesajı

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı
Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

Sağlık

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23