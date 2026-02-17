Bakan Memişoğlu Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu ve Suriyeli mevkidaşının görüşmesinde, Türkiye ile Suriye arasındaki sağlık alanındaki mevcut işbirlikleri ve geleceğe yönelik ortak adımlar ele alındı.

Bakan Memişoğlu'nun makamındaki görüşmede, Şam Kalp Cerrahisi ve Halep Onkoloji Hastanelerinin işletme süreçleri, Suriye'de planlanan yeni sağlık yatırımları ve sunulan sağlık hizmetleri kapsamlı olarak değerlendirildi.

Ayrıca iki ülke arasında tıbbi cihaz ve ilaç temini, sağlık personeline yönelik eğitim destekleri ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.