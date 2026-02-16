Suriye'de patlama! Çok sayıda kişi yaralandı

  • İSTANBUL
Suriye'nin Suveyda ilinde patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralandı

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

 

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suveyda'nın El-Kureyya beldesinde silah ve mühimmat yüklü bir araçta patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamanın, mühimmat yüklü aracın Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınındayken meydana geldiği bildirildi.

