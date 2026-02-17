Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak
Milli yıldızımız Arda Güler, sık sık en yakın arkadaşı olan Alaba'ya sık sık Süper Lig'i tavsiye ediyordu ve semeresini almak üzereyiz gibi artık...
Kadrosunda dünyaca ünlü yıldızları bulunduran Galatasaray, sezon sonunda dev bir operasyona hazırlanıyor. Transferde neredeyse her dönem flaş hamlelere imza atan Cimbom'dan çok konuşulacak bir atak daha geldi. Sarı kırmızılılar, haziran ayında boşa çıkacak o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girdi. Cimbom ocak ayında Noa Lang, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Yaser Asprilla gibi isimleri transfer etti.
Aslan'da bir yandan tüm kulvarlardaki yarış sürerken bir yandan da sezon sonu planlamalarına geçildi. Galatasaray'da özellikle haziran ayından sonra önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor.
Dursun Özbek ve yönetimi, gelecek ve gidecek futbolcularla ilgili büyük bir operasyona hazırlanıyor.
Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre; Galatasaray, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacak olan David Alaba'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılıların, 33 yaşındaki savunma oyuncusunu yeni sezonun ilk hedefi olarak belirlediği ifade edildi.
Real Madrid ile olan kontratı haziran ayında sona erecek Avusturyalı sol bekin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.
David Alaba bu sezon şu ana kadar 10 karşılaşmada görev aldı. 1.80 boyundaki oyuncu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
