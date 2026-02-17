  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan’da en sık yapılan 3 beslenme hatası: Yetersiz su, sahur yapmama ve hızlı iftara dikkat Rengi solan atletleri ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor! Tek bir adımla kar beyazı olacak! Denenmeli mutlaka Bir bu eksikti işte... Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat edildi! Tek tek sıraladı: Montella, İtalyanlara Galatasaray'ın gizli silahını açıkladı: Ne Osimhen ne de Icardi... Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak Düşük kalp hastalığı... Kalbi en kuvvetli kan grubu! Onlar kardiyoloğa uğramıyor Japonların gençlik iksiri açığa çıktı! İşte cildinizi güzelleştirecek doğal yöntemler Galatasaray'ın makinası Juventus maçı öncesi çıldırdı: Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!
Spor
9
Yeniakit Publisher
Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak

Milli yıldızımız Arda Güler, sık sık en yakın arkadaşı olan Alaba'ya sık sık Süper Lig'i tavsiye ediyordu ve semeresini almak üzereyiz gibi artık...

#1
Foto - Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak

Kadrosunda dünyaca ünlü yıldızları bulunduran Galatasaray, sezon sonunda dev bir operasyona hazırlanıyor. Transferde neredeyse her dönem flaş hamlelere imza atan Cimbom'dan çok konuşulacak bir atak daha geldi. Sarı kırmızılılar, haziran ayında boşa çıkacak o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#2
Foto - Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#3
Foto - Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak

Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girdi. Cimbom ocak ayında Noa Lang, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Yaser Asprilla gibi isimleri transfer etti.

#4
Foto - Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak

Aslan'da bir yandan tüm kulvarlardaki yarış sürerken bir yandan da sezon sonu planlamalarına geçildi. Galatasaray'da özellikle haziran ayından sonra önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

#5
Foto - Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak

Dursun Özbek ve yönetimi, gelecek ve gidecek futbolcularla ilgili büyük bir operasyona hazırlanıyor.

#6
Foto - Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak

Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre; Galatasaray, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacak olan David Alaba'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılıların, 33 yaşındaki savunma oyuncusunu yeni sezonun ilk hedefi olarak belirlediği ifade edildi.

#7
Foto - Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak

Real Madrid ile olan kontratı haziran ayında sona erecek Avusturyalı sol bekin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

#8
Foto - Arda Güler imzası taşıyacak... Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Sezon sonunda imzayı atacak

David Alaba bu sezon şu ana kadar 10 karşılaşmada görev aldı. 1.80 boyundaki oyuncu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası
Gündem

Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin ..
Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Gündem

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı.
Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Türkiye dostu Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen kalleş saldırıda 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ..
İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Dünya

İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak

İran, Yugoslavya örneğine benzer şekilde parçalanması mümkün olmayan bir ülkedir, yapısal farklılıkları ve günümüzdeki uluslararası konjonkt..
CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!
Siyaset

CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!

Ağzı bozuk Özgür Özel yönetiminde skandallarla ve partinin kazandığı belediyelerde yolsuzluklarla anılan CHP’de istifalar peş peşe geliyor. ..
MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…
Gündem

MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın İran'daki faaliyetlerini anlatan Emmy ödüllü ‘Tahran’ dizisinin yapımcısı Dana Eden, Yunanistan'daki b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23