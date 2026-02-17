  • İSTANBUL
DHMİ çalışanlarından iş bırakma eylemi

DHMİ personeli, havacılık tazminatı ve performans primi ödemelerinde adaletsizlik olduğu gerekçesiyle 18 Şubat Çarşamba günü iş bırakma eylemi kararı aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeli, havacılık tazminatı ve performans primi ödemelerinde adaletsizlik olduğu gerekçesiyle 18 Şubat Çarşamba günü iş bırakma eylemi yapacak.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut ödeme sisteminin çalışanlar arasında eşitlik sağlamadığı savunuldu. Sendika, özellikle havacılık tazminatı ve performans primi uygulamalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda adım atılmasını talep etti.

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin gözden geçirilmemesi halinde çalışanların hak arama mücadelesini sürdüreceği mesajı verildi.

