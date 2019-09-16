Yavuzlar İnşaat’tan fuara özel indirim

Yavuzlar İnşaat, lansman fiyatlarının yanı sıra 26. Söke Tarım Fuarı’naözel indirimleriyle müşterilerine kolaylık sağlıyor. Söke Tarım Fuarı’nda açtığı stantla ziyaretçileri tek tek bilgilendiren Yavuzlar Şirketler Topluluğu, fuarın en dikkat çeken firmalarından biri oldu.

1980 yılında Melih Yavuz ve Ortakları Kollektif Şirketi olarak Melih Yavuz ve kardeşleri tarafından temeli atılan Yavuzlar Şirketler Topluluğu, ağır yapı malzemeleri perakendeciliği ve toptancılığında kısa sürede gösterdiği yüksek performans ile Ege Bölgesi’nde sektörünün önemli bir aktörü haline geldi. 1994’te Yavuzlar İnşaat A.Ş olarak ilk projesiyle aktif olarak inşaat sektörüne giren ve 25 yıldır gerek yurt dışı gerekse de yurt içinde sayısız resmi ve özel taahhüt projelerine imza attı. Yatırım alanlarını genişletmeye devam eden Yavuzlar Grup; 1996 yılında Pamuk-Çırçır fabrikasının kurulmasıyla tekstil sektörüne de adımını atarak Yavuzlar Tekstil A.Ş olarak Söke çiftçilerine hizmet vermeye başladı. Yavuzlar İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş, Yavuzlar Akaryakıt Pazarlama ve Ticaret A.Ş, Yavuzlar Tekstil A.Ş ile Yavuzlar Pazarlama A.Ş. şirketleriyle ticari yolculuğuna devam eden Yavuzlar Şirketler Topluluğu, fuara 3 sektörde katılarak dikkatleri üzerine çekti.

“Fuara özel indirim imkanı”

Yavuzlar İnşaat olarak fuara 3 ayrı sektörde katılım sağladıklarını söyleyen Yavuzlar İnşaat İcra ve Uygulamadan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Yavuz; "4 sektörde faaliyet gösteren grubumuz; Akaryakıt, çırçır fabrikası ve inşaat sektörü olmak üzere Söke Tarım Fuarı’na 3 ayrı sektörden sağladık. Fuara katılım sağlayan ziyaretçilerimize ve fuar katılımcı firmalarımıza hem projelerimizi hem de lansman tanıtımlarımızı yapıyoruz. Lansman fiyatlarının yanı sıra fuara özel iskonto uyguluyoruz. Ayrıca müşterilerimizi banka kredisinden ziyade kendi finansman kredilendirmemiz ile desteklemeye çalışıyoruz. Fuarı ziyaret eden müşterilerimizin bu fiyatlardan ve fuara özel indirimlerden yararlanmasını öneriyoruz. 26’ncısı yapılan Söke Tarım Fuarı her geçen yıl büyümekte ve her geçen yıl gelişmekle birlikte ziyaretçileri de artmakta. Bu da biz katılımcı firmaları mutlu etmektedir” diyerek fuarın Söke’ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

“Yüzde 99 müşteri memnuniyetini yakaladık”

Yavuzlar Şirketler Topluluğu’nun inşaat sektörüyle ilgili son yıllarda yaptığı atılımın Aydın başta olmak üzere Ege bölgesinde dikkat çektiğini dile getiren Yavuz; "Söke’de 3 ayrı devam eden projemizin yanı sıra Aydın’da da Ege Bölgesi’nin en büyük projesini uygulamaya çalışıyoruz. Söke’de şuanda açık havuzlu 184 daireli bir projemiz var. Yeni Cami Mahallemizde de Söke’nin lokasyon olarak en önemli noktalarından olan bir alanda Tariş’in arazisi ve kendi arazimiz üzerinde kapalı yüzme havuzu olan ve diğer sosyal donatıları olan bir projemiz var. Yenikent Mahallesi’nde de Villa ve Site’den oluşan karma bir projemiz var. Yeni projelerimizde farklı mimari ve özgün tasarım çalışmaları yapmaya özen gösterdik. Yavuzlar olarak yüzde 99 müşteri memnuniyeti almış ve bunu ilke edinmiş bir firmayız. Satış konusunda da pek bir sıkıntı yaşamıyoruz. Müşterilerimiz, Yavuzlar kalitesini bildiği için bizleri tercih ederken tereddüt yaşamıyor" dedi.

“Tüm çabamız örnek bir proje gerçekleştirmek”

Aydın şehir merkezinde yaşam anlayışının MyLife City projesi ile yeniden şekilleneceğini ifade eden Tevfik Yavuz; “Aydınlıların 20 yıldır Aykonut arazisi olarak bildiği alan ve çevresinde yer alan kentsel dönüşüm programına dahil olan binaların oluşturduğu arazilerin birleşimi ile oluşmuş 46 bin metrekarelik arazi Türkiye’de şehir merkezinde yer alan en büyük proje olma özelliğini de taşıyor. Aydın’ın en merkezi bulvarı olan Adnan Menderes Bulvarı’na paralel uzanan proje tamamlandığında AVM’si ve cadde dükkanları ile bölgenin hareketliliğine hareket katacak. Yıllar içinde çarpık yapılaşma ile izbe bir bölge haline gelen Güzelhisar Mahallesi Torlak Mevkii My Life City ile hakkettiği itibarı yeniden kazanacak. Yavuzlar ailesi olarak yaklaşık kırk yıllık iş hayatımızda, faaliyet gösterdiğimiz her sektörde en iyiyi yapmaya gayret ettik. Bu gayretimiz bizleri daha ileriye, daha iyiye ve hep daha büyük sorumluluklar almaya yönlendirdi. Bu bilinçle Aydın projemizin startını verdik. Bu kadar merkezi konumda böyle atıl bir alanı Aydın ekonomisine 600 milyon liralık büyük bir yatırımla kazandıracak olmak bize ayrıca gurur veriyor. MyLife City ile ilgili tüm Aydınlılar çok heyecanlılar ve sabırsızlıkla projenin başlamasını bekliyorlar. Ancak şehir merkezinde bu büyüklükte bir projeye hayat vermek çok kolay bir şey değil. Kullanışlı ve keyifli bir atmosfer oluşturmak için küçücük bir detay için bile onlarca kez revize yapılmakta. Tüm bu çabamız örnek bir proje gerçekleştirmek için. Aydınlıları da anlıyorum. Yıllardır konuşulan bir proje ve insanların inancı sarsılmış. Ama müsterih olabilirler çabamız en güzeli ve en doğrusunu yapmak için” ifadelerine yer verdi.

“Ocak 2020’de projes start alacak”

Bölgenin temizlenmesi proje alanının açılması için şu ana kadar yaklaşık 207 bina ve 680 bağımsız bölümün yıkıldığını ifade eden Yavuz; “Kalan binalar da kentsel dönüşüm planlaması ile birlikte yıkılmaya devam ediyor. Bölgede sosyal yaşama kötü etkileri bulunan aktiviteler yıkılarak temizleniyor. Kentsel dönüşüm projesi dahilinde yıkılacak son 20 adet kalan betonarme binanın dosyaları işlemde, en kısa zamanda yıkımlar tamamlanacak. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.Yasal işlemlerin tamamlanması sırasında biz hak sahipleriyle de bunu sulh yoluyla çözmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 2-3 ay içerisinde bu yasal süreçleri de tamamlayarak 2020’nin ilk haftalarında projeye start vermeyi planlıyoruz” dedi.