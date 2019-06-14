Yavuzlar İnşaat Mylife City’den çevreye destek

İnşaat sektöründeki yatırımlarının yanında sosyal projelerle de adından söz ettiren Yavuzlar İnşaat Mylife City, çevreye katkı için vatandaşlara geri dönüşümlü alışveriş ve plaj çantası dağıttı. Çevrenin korunması gereken en önemli miraslardan biri olduğunu belirten Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu İcra ve Uygulama Üyesi Tevfik Yavuz, projenin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirterek “Hedefimiz hem çevreyi korumak hem de vatandaşlarımıza yardımcı olmak” dedi.

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşların çevreye karşı bilinçlerini arttırmak amacıyla çeşitli kurumlarca etkinlikler düzenlenirken bir etkinlik de Yavuzlar İnşaat tarafından düzenlendi.Doğada yüzlerce yıl kaybolmayan naylon poşetlerin daha az kullanılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Yavuzlar İnşaat tarafından geri dönüşümlü binlerce alışveriş ve plaj çantası hazırlandı. Özel hazırlanan bez çantalar şehir merkezinde vatandaşlara dağıtıldı. Oldukça ilgi gören ve vatandaşların market ve Pazar alışverişlerinde rahatlıkla kullanabilecekleri bez çanta dağıtımında çevrenin önemi de aktarıldı.

Aydın’daki yaklaşık 20 yıllık Aykonut sorununu çözmek için proje çalışmalarına başlayan Yavuzlar İnşaat’a teşekkür eden vatandaşlar, çevreye ve çeşitli sosyal projelere olan duyarlılığından dolayı Yavuzlar’a teşekkür ettiler.