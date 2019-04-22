Yavuzelispor şampiyonluğunu ilan etti

Gaziantep 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Yavuzelispor kendi evinde karşılaştığı Şehreküstüspor’u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yavuzelispor, önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme’de mücadele edecek. Yavuzelispor, maçtan 3-0 galip ayrılarak ligin bitimine 2 hafta kala 50 puanla şampiyonluğu ilan etti. Şampiyonluk yemeğinde konuşan Yavuzelispor Başkanı Ramazan Çelik, "Bu başarı da emeği geçen ve tüm güçleriyle mücadele eden futbolculara, teknik heyete canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı asla tesadüf değildi. Bu başarıya hak ederek ulaştık. Hedefimiz Süper Amatör Küme’de de başarılı olup (BAL) ligine çıkmak istiyoruz. Yavuzelispor için maça giderken 7 yıl önce 03.11.2012 günü üzücü bir kaza sonucu futbolcu ağabeyimiz takım kaptanımız Ali Çelik, yöneticimiz Cuma Şanlı ve futbolcumuz Mehmet Şahin kardeşlerimizi kaybetmiştik, futbolcularımızı 7 yıl sonra bir kez daha rahmetle anıyoruz. Geride kalanlarına sabır diliyoruz. Bu şampiyonluğumuzu rahmetli kaptanımız Ali Çelik, yöneticimiz Cuma Şanlı ve futbolcumuz Mehmet Şahin kardeşlerimize hediye ediyoruz onları asla unutmadık, unutturmayacağız, unutmayacağız. Allah mekanınızı cennet etsin Yavuzelispor ilçemizin bir takımıdır. Başta ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız ve tüm halkımızdan destek istiyoruz takımına sahip çık. Yavuzelispor bizim değil hepimizin takımıdır" dedi.