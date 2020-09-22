Yavuz Sultan Selim, vefatının 500. yılında dualarla anıldı
Mevlit törenine, İstanbul Valisi Yerlikaya ve İstanbul Kültür, Turizm Müdürü Yılmaz ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Maşalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı
İSTANBUL (AA) - Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim için vefatının 500. yılı sebebiyle düzenlenen anma programında mevlit ve hatim duaları okundu.
Yavuz Sultan Selim Camisi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği ve akşam namazının ardından başlayan anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş katıldı.
Yavuz Sultan Selim Camisi'nin imam ve müezzinlerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti icra ettiği programda, hafız ve mevlidhanlar Metin Çakar, Emrullah Akbaş, Abdullah Kılıç, Şükrü Asıleren, Ferruh Muştuer ve Aziz Hardal, Süleyman Çelebi'nin Mevlid Mesnevisi'ni seslendirdi.
Yatsı ezanına kadar süren anma programının duasını, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı yaptı.