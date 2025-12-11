Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde Trafik Akışı Değişti! Sürücüler Uyarıldı

  • İSTANBUL
Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımladığı bültende, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Ankara yönündeki giriş bölümünde sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit düzeninin geçici olarak değiştirildiği bildirildi. Bant aktarımıyla ulaşımın tek platform üzerinden çift yönlü devam edeceği belirtilirken, sürücülerin tabelalara ve trafik görevlilerinin yönlendirmelerine dikkat etmesi istendi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün giriş bölgesi Ankara istikametinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım tek platformdan iki yönlü sağlanacak.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca Doğu Kavşağı Işıkkent yönünden Buca'ya giriş katılım kolunda ve Buca Doğu Kavşağı'nın Buca yönünden Çeşme yönüne giriş katılım kolunda aydınlatma sistemleri çalışması nedeniyle 15 Aralık'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Derebucak yolu, 16-19. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Kütahya-Eskişehir yolunun 16-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 15. kilometresindeki Değirmendere-5 Köprüsü'ndeki derz onarım ve Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkisindeki kaya heyelanı önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

