  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

Çin - Rusya Hava Devriyesi kriz çıkarttı: Japonya'dan ve Güney Kore'den tepki geldi! Tansiyon düşmüyor

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Hong Kong faciası sonrası yangın güvenliği uyarısı: İlişkin söylentileri tartışmaya neden oldu!

Togg'dan 5 büyükşehirde bayilik

"Açım" Diyenlere Kapak Olacak Görüntüler: AVM'ler Tıklım Tıklım, Yemek Kuyrukları Uzuyor! Türkiye'de Boş Masa Krizi!

Türkiye hamlesi! İstanbul zirvede: 45 ilde ihracat artışı

İsrail zindanları buzhaneye döndü! Filistinli esirlere “’soğukta ölüm’ işkencesi
Dünya ABD ve İsrail protesto edildi! İsveç’te Nobel yemek sırasında:  İsrail'e Gazze'de katliama son ver çağrısı...
Dünya

ABD ve İsrail protesto edildi! İsveç’te Nobel yemek sırasında:  İsrail'e Gazze'de katliama son ver çağrısı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD ve İsrail protesto edildi! İsveç’te Nobel yemek sırasında:  İsrail'e Gazze'de katliama son ver çağrısı...

Stockholm’de Nobel yemeği sırasında toplanan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına ve ABD’nin Venezuela’ya müdahale hazırlığını protesto etti. Grup adına açıklama yapan kişi Venezuela'nın Amerikan askeri müdahale hazırlığını memnuniyetle karşılayan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kutlanan bir kadın çağrısı yapıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Nobel ödülü töreni sonrası verilen geleneksel Nobel yemeği sırasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl aşkın süredir düzenlediği saldırılar ile ABD'nin Venezuela'ya saldırı hazırlığı protesto edildi. İsrail'e Gazze'de katliama son ver çağrısı yapıldı.

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından Nobel yemeğinin verildiği Stockholm Belediye binasının önünde toplanan göstericiler, ABD, İsrail ve İsveç aleyhine İsveççe ve İngilizce "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Venezuela'ya dokunma" sloganları attı.

Göstericiler, Nobel ödüllerinin ABD tarafından finanse edildiğini savunarak, İsrail'e olan desteğinden dolayı ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) dikkat çekildi.

Protestoda "İsrail Filistin'den defol, Gazze'ye yönelik abluka kaldırılsın", "Venezuela'da savaşa hayır", "Gazze'de soykırımı durdurun", "İşgale son verin" ve "Siviller öldürürlerken Nobel ödül töreni yapılamaz" yazılı döviz ve pankartlar taşındı. 

 Tansiyonu artıran Machado'ya verilen ödül

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne, iki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun layık görülmesine de tepki gösterdi.

Grup adına yapılan açıklamada, Machado için "Ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf eden ve Venezuela'nın Amerikan askeri müdahale hazırlığını memnuniyetle karşılayan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kutlanan bir kadın." ifadesi kullanıldı.

 

İsrail'in, Filistin'le 10 Ekim'de yapılan barış anlaşmasına uymadığı vurgulanan açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'da ateşkes yok. Orada İsrail, saldırılara ve kan dökmeye devam ediyor. İşgal devam ediyor." sözlerine yer verildi.

Stockholm'de, 2025 fizik, tıp, kimya, ekonomi ve edebiyat dallarındaki Nobel Ödülleri, törenle sahiplerine bugün takdim edilmişti.

Türkler ABD'nin hız sınırını aştı
Türkler ABD'nin hız sınırını aştı

Gündem

Türkler ABD'nin hız sınırını aştı

ABD Kongresi'ne çekilmeyi öngören yasa teklifi sunuldu NATO soğuk savaş kalıntısı
ABD Kongresi'ne çekilmeyi öngören yasa teklifi sunuldu NATO soğuk savaş kalıntısı

Dünya

ABD Kongresi'ne çekilmeyi öngören yasa teklifi sunuldu NATO soğuk savaş kalıntısı

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

İsrail'i harekete geçiren olay! Kıbrıs açıklarında kayboldu
İsrail'i harekete geçiren olay! Kıbrıs açıklarında kayboldu

Dünya

İsrail'i harekete geçiren olay! Kıbrıs açıklarında kayboldu

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor
İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor

Gündem

İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Nerde karışıklık orada ABD! Küresel haydut bir ülkeyi daha karıştırdı
Gündem

Nerde karışıklık orada ABD! Küresel haydut bir ülkeyi daha karıştırdı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ülkesinde 30 Kasım’da gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerine ABD Başkanı Donald Trump’ın müdaha..
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...
Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50- ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23