Son Haberler

Karlı yamaçlarda nefes kesen anlar!
Yaşam

Karlı yamaçlarda nefes kesen anlar!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Van–Yüksekova kara yolunu kullanan vatandaşlar, Güzeldere Geçidi’nin beyaza bürünen sarp yamaçlarında beliren dağ keçisi sürüsüyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Van ile Hakkari arasındaki zorlu geçiş noktalarından biri olan Güzeldere bölgesi, bu kez karla kaplı yamaçlarında yaramaz keçileriyle dikkat çekti.  Soğuk havaya rağmen yiyecek arayışlarını sürdüren ve ustalıkla tırmanan dağ keçileri, yoldan geçen araçların kısa süreli durmasına neden oldu.

 

Sürücülerin dikkatini çekti

Vatandaşlar, doğanın bu nadide güzelliklerini kaydetmek için hemen cep telefonlarına sarıldı. Çekilen görüntülerde, keçilerin karlı ve dik yamaçlarda çevik hareketleri, doğal yaşamın zorlu duruma nasıl adapte olduklarını gözler önüne serdi. Keçilerin bir süre sonra gözden kaybolmasıyla sürücüler yollarına devam etti.

 

Koruma altında bulunuyorlar

Bölgenin zengin biyoçeşitliliğine dikkat çeken duyarlı vatandaşlar, bu tür manzaraların korunması gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşlar, "Doğamızın en değerli parçaları olan dağ keçileri koruma altında. Bu zorlu kış şartlarında onların yaşam alanlarına saygı göstermek, gürültü ve rahatsız edici hareketlerden kaçınmak her vatandaşın sorumluluğundadır. Onlar, bu coğrafyanın bize emanetidir. Lütfen bu nadide canlılara karşı duyarlı olalım ve onları rahatsız etmeyelim" çağrısında bulundular.

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti
Gündem

17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde yaptığı binaların yıkılması sonucu yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Veli Göçer, 76 ya..
