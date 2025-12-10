İBB'nin raporunda 131 usulsüzlük! AK Parti'li Kaynar meclis gündeminde açıkladı

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin 2024 yılı Sayıştay raporu ile ilgili konuşma yaptı.

Kaynar, "Sayıştay tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı raporunda 131 adet usulsüzlük tespit edilmiştir. 2023 yılında da İBB'yle ilgili tespit edilen usulsüzlük sayısı 154'tü. İETT'yle ilgili 68, İSKİ'yle 38 adet usulsüzlük tespiti bulunmaktadır. Ayrıca 7 şirketi de denetlemiş, onlarla ilgili de onlarca usulsüzlük tespiti var." diye konuştu.

"Belediye Başkanvekilinin vermiş olduğu rakamlar doğru değil"

Belediye Başkan Vekilinin, bütçe sunumu sırasında 15 gün önce burada çeşitli rakamlar sunduğuna dikkati çeken Kaynar, şunları kaydetti:

"Bilançodan söylüyorum, gösteriyorum. 2024 yılı sonu itibarıyla kısa vadeli yabancı kaynaklar 109 milyar 448 milyon TL. 2024 yılı uzun vadeli yabancı kaynaklar 105 milyar 848 milyon TL. Toplam 215 milyar 297 milyon TL 2024 yılı itibarıyla borcu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında 26 milyar 760 milyon TL olan borcu, 2024 yılı sonunda 215 milyar 297 milyon liraya çıkmış. 15 gün sonra da 2025 yılının raporu ortaya çıkacak."

Kaynar, İBB'nin borcunu avro bazında kıyasladığına işaret ederek, "İBB'nin, 2018 yılı sonundaki borcu yaklaşık 4,4 milyar euroya denk geliyor. 2024 yılı sonundaki borcu yaklaşık 5,9 milyar euro. Yani 1,5 milyar euro Büyükşehir Belediyesinin borcu artmış gözüküyor. Belediye Başkanvekilinin vermiş olduğu rakamların doğru olmadığını ifade etmek için bunu söyledim." dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin finansal borcu 3,8 milyar dolardır"

Sayıştay raporundaki bulgulara da değinen Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayıştay'ın birinci bulgusundan bahsetmek isterim. Bazı organizasyon ihalelerinde hatalı uygulamaların bulunması. 3 adet ihaleden bahsediliyor. Bu ihalelerin tamamı konser, organizasyon, reklam işleri. Sayıştay'ın ifadesiyle 'Rekabetçi koşullarda ihale iş ve işlemlerin gerçekleştirilmemesi sonucunda, mal ve hizmetlerin doğrudan işi gerçekleştirecek kişilerden temin edilememesi sebebiyle fiilen daha az maliyetle alınabilecek mal ve hizmetlerin daha yüksek bedelle yaptırıldığı anlaşılmıştır.' diyor. Sayıştay, 'İdarenin ve yüklenicinin maliyetine ilişkin karşılaştırma yapıldığında, iş kalemleri arasındaki maliyet farkının yüzde 22'ye kadar değiştiği görülmektedir.' diyor."

Söz alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Oğuz Demir de "Pazartesi günü de konuşuldu. Bir kez daha gündeme geldiği için tekrar edeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin finansal borcu 3,8 milyar dolardır. Yani üst üste o borcu, bu borcu, uzun vadeli yükümlülükleri toplayıp, buraya böyle bir rakam ortaya çıkartmaları, o gün yapılan konuşmanın, konuşmada verilen rakamın çarpıtılması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Sayıştay raporlarının sadece bir gruba dağıtılmadığını dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Yani biz de Sayıştay raporlarını görüyoruz. Geliyor, her sene görevini yapıyor Sayıştay. Denetimini yapıyor. Diyor ki 'Bu bu bulgular var. Bunlarla ilgili açıklamalarınız nelerdir?' diyor. İdareye soruyor. Biz de dönüyoruz idareye soruyoruz. 'Böyle bir şey bulmuş Sayıştay. Nedir bu? Bize anlatır mısınız.' diyoruz. Bize de açıklama yapıyorlar. Dönüyorlar Sayıştay'a da açıklama yapıyorlar. En ufak bir şey varsa da biz de gerekli her türlü tedbiri, önlemi almaya gayret ediyoruz. O yüzden Muhammet Bey burada bize hani okuyor bunları ama biz de okuyoruz yani. Vaktimizi daha efektif kullanabiliriz diye düşünüyorum."

Yeniden söz alan Kaynar, "Bakın uzun vadeli yabancı kaynaklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar diyor. Bunun ne anlama geldiğini Ahmet Bey çok iyi biliyor. Şimdi bunların ikisini topladığımızda 215 milyar 297 milyon lira yapıyor. Kurumun borcunun bilançodaki tablosu burada, 215 milyar 297 milyon lira 2024 yılı sonu itibarıyla. Sadece bu kurumun borcundan bahsediyorum. Bunları okumayıp ne yapacağız." şeklinde konuştu.