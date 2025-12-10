  • İSTANBUL
Gündem İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor
Lübnan’ın güneyinde tansiyon yeniden işgal rejimi yüzünden yükseldi. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), siyonist İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın, Serde bölgesinde devriye gezen barış gücü askerlerine hiçbir gerekçe olmaksızın ateş açtığını açıkladı.

UNIFIL tarafından X platformu üzerinden yapılan duyuruda, saldırının tamamen Lübnan toprakları içinde gerçekleştiği, buna rağmen herhangi bir askerin yaralanmadığı bildirildi. Açıklamada, devriyenin zamanı ve güzergâhının işgal ordusuna önceden iletildiği vurgulanarak İsrail’in kasıtlı provokasyon yaptığına dikkat çekildi.

 

Bu eylemin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına açık bir meydan okuma olduğu belirtilen açıklamada, siyonist rejime “Mavi Hat boyunca istikrarı sağlayan barış gücü unsurlarına yönelik saldırılarına son ver” çağrısı yapıldı.

İşgalci İsrail ordusu, 16 Kasım’da da UNIFIL güçlerini tank atışıyla hedef alarak benzer bir skandala imza atmıştı.

Bölgedeki gözlemciler, İsrail’in bilinçli biçimde tansiyonu artırdığını, UNIFIL'e yönelik bu saldırıların Lübnan sınırında yeni bir çatışma sürecinin kapısını aralayabileceği uyarısında bulunuyor.

