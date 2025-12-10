Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, başbakanlığı döneminde bir süre basın danışmanlığı yapan Kemal Öztürk’ün, daha önce Ekrem İmamoğlu için sık sık olumlu değerlendirmeler yapması hatırlardayken, şimdi İBB’nin Çamlıca Tepesi tesislerindeki uygulamayı eleştirmesi dikkat çekti. Öztürk, boş bir kafede çay içmek için dahi kişisel verilerin kaydedilmesinin mantığını sorgularken, bu uygulamayı anlamsız bulduğunu dile getirdi. İmamoğlu’nun politikalarını zamanında güçlü ifadelerle destekleyen bir ismin bugün bu noktaya gelmesi, kamuoyunda “geç fark edilen bir pişmanlık” yorumlarına yol açtı.

Gazeteci Kemal Öztürk:

Bu sabah Çamlıca Tepesi'ndeki İBB tesisine gittim. Bir çay içmek için girişte kişisel verilerimi kaydetmemi istediler.

Önceden sıra kaydı için kayıt alınıyormuş şimdi herkesten alınıyor.

Boş olan kafede çay içmek için neden kaydolmam gerekiyor?

Bu tuhaf ve anlamsız uygulamanın bir açıklaması var mı acaba?