Gündem Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık
Gündem

Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Gazeteci Kemal Öztürk’ün, daha önce Ekrem İmamoğlu için sık sık olumlu değerlendirmeler yapması hatırlardayken, şimdi İBB’nin Çamlıca Tepesi tesislerindeki uygulamayı eleştirmesi dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, başbakanlığı döneminde bir süre basın danışmanlığı yapan Kemal Öztürk’ün, daha önce Ekrem İmamoğlu için sık sık olumlu değerlendirmeler yapması hatırlardayken, şimdi İBB’nin Çamlıca Tepesi tesislerindeki uygulamayı eleştirmesi dikkat çekti. Öztürk, boş bir kafede çay içmek için dahi kişisel verilerin kaydedilmesinin mantığını sorgularken, bu uygulamayı anlamsız bulduğunu dile getirdi. İmamoğlu’nun politikalarını zamanında güçlü ifadelerle destekleyen bir ismin bugün bu noktaya gelmesi, kamuoyunda “geç fark edilen bir pişmanlık” yorumlarına yol açtı.

Gazeteci Kemal Öztürk:

Bu sabah Çamlıca Tepesi'ndeki İBB tesisine gittim. Bir çay içmek için girişte kişisel verilerimi kaydetmemi istediler.

Önceden sıra kaydı için kayıt alınıyormuş şimdi herkesten alınıyor.

Boş olan kafede çay içmek için neden kaydolmam gerekiyor?

Bu tuhaf ve anlamsız uygulamanın bir açıklaması var mı acaba?

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu
Gündem

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kendisinin ve ailesinin de araların olduğu Milli Görüş’çüler için ‘Vatan haini köpekler’, ‘Cumh..
27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre
Dünya

27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

Eski bir İngiliz askerin 1998 yılında Şili'den başlattığı "eve dönüş" yolculuğu 27. yılına girdi. Hiçbir ulaşım aracı kullanmadan, sadece yü..
Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay
Dünya

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Eski İskoçya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Sir Iain Livingstone’ın yönettiği 40 milyon sterlin değerindeki 9 yıl süren soruşturma, MI5’ın “St..
