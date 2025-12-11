  • İSTANBUL
Dünya

ABD petrol cephesinde dikkat çeken düşüş! Venezuela petrolüne bu yüzden mi çöktü?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD petrol cephesinde dikkat çeken düşüş! Venezuela petrolüne bu yüzden mi çöktü?

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil gerilediği bildirildi. Enerji çevrelerinde yankı uyandıran bu düşüşün, piyasalarda fiyat beklentilerini yeniden şekillendirdiği belirtiliyor.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil düşüşle 425 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 411 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon 400 bin varil artışla 220 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 29 Kasım-5 Aralık haftasında 38 bin varil artarak 13 milyon 853 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 609 bin varil artışla 6 milyon 589 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 396 bin varil artışla 4 milyon 9 bin varil oldu.

EIA'nın Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor. 

