Merkez Bankası PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu, döviz, altın ve borsa yatırımcılarının gündemindeki en önemli konudur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı PPK faiz kararı ile yılın son adımını atacaktır. En son faizi yüzde 39.5'e düşüren TCMB'nin bu ayki hamlesi merak edilirken, ekonomistler anket sonrası beklentilerini netleştirdi. Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde ve karar piyasaları nasıl etkileyecek?

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta duyurulacak sorusu için geri sayım başladı. Dolar, altın ve mevduat faizlerini doğrudan etkileyecek olan PPK faiz kararı, yatırımcıların stratejilerini belirlemede kilit rol oynayacaktır. En son Ekim ayında faizi 100 baz puan indirerek yüzde 39.5 seviyesine çeken TCMB'nin, bu ayki toplantıda nasıl bir adım atacağı merak edilmektedir. Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde sorusunun cevabı, yapılan kapsamlı anket sonrasında netleşmiştir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan aralık ayı PPK faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre; Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faizini kasım ayında pas geçmişti. Son olarak ekim ayında açıklanan TCMB faiz kararında Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek yüzde 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürmüştü.

