Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir gemiye saldırı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler! Neler oldu?
Dünya

Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir gemiye saldırı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler! Neler oldu?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir gemiye saldırı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler! Neler oldu?

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor. Ukrayna Donanması'na ait 'Sea Baby' isimli silahlı insansız deniz araçları, Komor bayrağı taşıyan 'DASHAN' adlı kimyasal tankere saldırı düzenledi. Olayla ilgili görüntülerde çıkan yangın skandalı tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. saldırılarla ilgili olarak detaylar neler?

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor. Yine bir skandal yaşandı. Yangın meydana geldi. Ukrayna Donanması'na ait 'Sea Baby' isimli silahlı insansız deniz araçları, Komor bayrağı taşıyan 'DASHAN' adlı kimyasal tankere saldırı düzenledi. Böylelikle bölgede iki haftadır süren saldırı zincirine bir yenisini daha eklendi.

Karadeniz'den son iki haftada üçüncü saldırı oldu!  Görüntülerde görülen yangın tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

UKRAYNA'DAN KARADENİZ'DE BİR SALDIRI DAHA

Ukrayna Donanması'na ait ve "Sea Baby" olarak adlandırılan silahlı insansız deniz araçları (SİDA), "DASHAN" adlı, Komor bayrağı taşıyan kimyasal tankere saldırı düzenledi.


Sosyal medyada dolaşımı giren görüntülerde saldırının en az iki SİDA tarafından yapıldığı görülüyor. 164,608 detveyt ağırlığındaki "Dashan" isimli tanker, 275 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesi ve Kastamonu açıklarındaki "KAIROS" ve "VIRAT" simli iki tanker gemisi 28 Kasım'da saldırıya uğramıştı.

2 Aralık'da da Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyreden "MIDVOLGA-2" isimli tankereuluslararası sularda 80 mil açıkta saldırı düzenlenmişti.

1
Çılgın

Hükumete burdan cagrimdir abd avrupanin kayigina binip rusyaya aman kazık atmayalım bu şerefsizler bunu istiyor biz bir savaşı kaldıramayiz putin de ukraynaya yaptığından farklı savaşır bizimle
