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Gündem Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
Gündem

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan YEBA isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 20:47:00 -
Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yapan YEBA isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-7 ve Kurtarma-8 römorkörü eşliğinde kurtarılan gemi Ahırkapı açıklarına demirledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan, Kurtarma-7 ve Kurtarma-8 römorkörü eşliğinde Ahırkapı’ya demirletildi" denildi.

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