Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin bulunduğu Yavuz Selim Cami'nin elektriğini kestiler

İstanbul'un en büyük camilerinden biri olan Fatih'teki Yavuz Selim Cami'nde elektrik kesintisi yaşanıyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik ekiplerince borcu nedeniyle elektriği kesilen caminin, aboneliğinin de iptal edildiği öğrenildi. Cami görevlileri, camiyi ısıtamadıklarını ve cemaatin ciddi manada mağdur olduğunu vurguladı.

Caminin elektriğini kesip, aboneliği iptal ettiler

Camilerin elektrik giderleri noktasında devlet, belediyeler ve hayırseverler öncü rol oynuyor. Cami içindeki aydınlatmalar devlet, minare ve dış aydınlatmalar ise belediyeler tarafından karşılanıyor. Cami içinin ısıtılması konusunda ise farklı bir sayaç ve elektrik aboneliği gerekiyor. Ve ısınma giderleri cami bütçesinden karşılanıyor.

Yeni Şafak internet sitesinin haberine göre, Yavuz Selim Cami görevlileri, CK Enerji Boğaziçi Elektrik'e bir kaç aydır fatura ödeme noktasında sorun yaşayarak, cami bütçesinden faturaların ödenmesini denkleştiremedi. Bunun üzerine camiye gelen şirket görevlileri elektriği kesti. Bununla yetinmeyen BEDAŞ, caminin elektrik aboneliğini de iptal ederek sayacı ve kabloları söktü.

Yeniden abonelik ücreti isteniyor

Caminin elektrik parasını cemaatten toplayan görevliler, faturaların ödenmesi ve elektriğin yeniden verilmesi noktasında müracaat etse de bu da pek mümkün olmadı. Boğaziçi Elektrik'ten kendilerine yapılan açıklamada, aboneliklerinin iptal olduğu, bu nedenle yeniden para yatırarak abone olmaları gerektiği bilgisi verildi.

Cemaat mağduriyet yaşıyor

Elektrik olmadığı için ısıtılamayan caminin içi ise adeta buz gibi. Bu nedenle cami cemaatinin çok ciddi mağduriyetler yaşadığı öğrenildi.

Yılın sadece 5 ayı kullanılan ısıtma sistemleri için Boğaziçi Elektrik yetkililerinin hiçbir gerekçeyi kabul etmediği, cami yetkililerinin "Bize biraz zaman verin. Hayırseverlerden para toplayıp ödeyeceğiz" teklifini ise görmezden geldiği kaydedildi.