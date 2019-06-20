KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kendi çıkarlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) çıkarlarını da savunmayı sürdüreceğini belirterek, "Bugün uğurlama törenini gerçekleştirdiğimiz Yavuz gemisi, Türkiye'nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Dilovası'ndaki Belde Limanı'nda düzenlenen Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı'nın açılışına yazılı bir mesaj gönderdi.

Mesajında, bugün Doğu Akdeniz'e uğurlanan Yavuz gemisine ve mürettabatına üstlendikleri tarihi görevde başarılar dileyen Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarında diğer kıyıdaş devletler kadar KKTC'nin de hak ve menfaatleri olduğunu belirtti.

Erdoğan, uluslararası hukuktan doğan bu hakların korunmasının garantör üç ülkeden biri olan Türkiye'nin de öncelikli görevi olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi çıkarlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de çıkarlarını savunmayı sürdürecektir. Bugün uğurlama törenini gerçekleştirdiğimiz Yavuz gemisi, Türkiye'nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle, Yavuz gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun diyerek, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."











