'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin açıklarında demirledi 'Fatih' gemisinin ardından Türkiye'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi açıklarında demirlendi.

Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesi açıklarına ulaştı. Taşucu Mahallesi açıklarında demirlenen 'Yavuz'un, burada bir süre tutulacağı öğrenildi.



Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan 20 Haziran'da düzenlenen törenle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, 22 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra Akdeniz'e gelmişti. 'Yavuz', 25 Haziran'da Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında, Konyaaltı Plajı'na yakın noktada demirlenmişti.

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