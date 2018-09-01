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Yavuz Bingöl: CHP'nin solu, benim sağıma...

Yavuz Bingöl, Derya Köroğlu'nun, "CHP'ye sitemimiz çok büyük. CHP artık Atatürk'ün partisi değil" eleştirisine katıldığını söyleyerek, "CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor" ifadesini kullandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:54
Yavuz Bingöl: CHP'nin solu, benim sağıma...

Türkücü Yavuz Bingöl, Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu'nun "CHP'ye sitemimiz çok büyük. CHP artık Atatürk'ün partisi değil" eleştirisine katıldığını söyledi. Bingöl, "CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor" dedi.

Sabah'tan İlker Gezici'ye konuşan Yavuz Bingöl, Köroğlu'nun CHP'ye yönelttiği eleştirinin arkasında durması gerektiği görüşünü dile getirdi. 

"Ne kadar güzel söylemiş Derya Köroğlu. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış" diyen Bingöl, devamında "Daha ne kadar değerlerini kaybedecekler farkında değiller. Partiyi yönetemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecekler hiç anlamış değilim zaten" ifadesini kullandı.

Bingöl, sözlerini şöyle noktaladı:

"10 seçimden yenilgiyle çıktılar. Asıl sorun şu; CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor."

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 09:54
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  2. Yavuz Bingöl
  3. Derya Köroğlu

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