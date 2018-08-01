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Yavuz Binbaşının kanı yerde kalmadı!

Tunceli Valiliği, 3 yıl önce Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’i şehit eden teröristin Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün olduğunu ve bir ay önce düzenlenen operasyonda 7 teröristle birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:18
Yavuz Binbaşının kanı yerde kalmadı!

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"2 Haziran 2018 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubuna ait cesetler üzerinde yapılan DNA incelemesinde, Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 Tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine Mazlum Karakoçan (K) Deniz Düzgün isimli teröristin Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir"denildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:18
  1. Tunceli
  2. Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel
  3. İntikam
  4. terörist
  5. operasyon

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