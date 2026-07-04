4 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٧٨) وَهُوَ الَّـذٖٓي اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٔدَةَؕ قَلٖيلاً مَا تَشْكُرُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(78) Sizi kulaklar, gözler ve akıllarla donatan O’dur. Ne de az şükrediyorsunuz!



(Mü'minun Suresi, 23/78) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Allah’ın âyetleri üzerinde düşünecekleri yerde onlara karşı direnen, peygamberin bütün iyi niyetli ve özverili çabalarına rağmen inatla yanlış yolda giden, azgınlık ve sapkınlıklarından vazgeçmeyen inkârcılar eleştirildikten sonra burada da muhatabın sağduyusuna hitap edilerek onu bu tür yanlış inanç ve tutumlardan kurtarmak maksadıyla Allah’ın birliğini ve gücünü yansıtan olgulardan üçüne değinilmektedir. Bunların ilki, insanın kendisini insan yapan bilgi yetenekleriyle donatılması...

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 39



HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki bacağı arasındaki (tenâsül) uzvunu koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm.”



Kaynak: Buhârî, Rikak 23; Tirmizî, Zühd 61

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