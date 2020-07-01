  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yavuz Bahadıroğlu'ndan sert tepki: Sizden iğreniyorum!

Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Esra Albayrak ve yeni doğan evladına yapılan hakaretlere sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:21:00 - 2020-07-01 20:27:02
Yavuz Bahadıroğlu'ndan sert tepki: Sizden iğreniyorum!

 yeniakit.com.tr 

Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve yeni dünyaya gelen Hamza Salih'e kin kusan haysiyet yoksunlarına tepki gösterdi. 

Anne ve bebeğine saldıracak kadar alçaklaşanlara cevap veren Bahadıroğlu, "Siyaseten babasına muhalif olduğunuz için, yeni doğum yapmış bir anne ile bebeğine saldırılaracak kadar iğrenç, alçak, aşağılık, cahil, imansız, izansız, vicdansız ve alçaksınız! Sizden iğreniyorum!" tepkisini gösterdi.

Abdülhamid Han'dan Theodor Herzl'e büyük oyun!
Abdülhamid Han'dan Theodor Herzl'e büyük oyun!

Gündem

Abdülhamid Han'dan Theodor Herzl'e büyük oyun!

Osmanlı'nın Kudüs'ü kaybetmesinde İsmet İnönü'nün büyük rolü!
Osmanlı'nın Kudüs'ü kaybetmesinde İsmet İnönü'nün büyük rolü!

Tarih

Osmanlı'nın Kudüs'ü kaybetmesinde İsmet İnönü'nün büyük rolü!

"Tehlike büyük: Eskiden dalkavuklar bilinir ve ciddiye alınmazdı, şimdilerde her meslekten dalkavuklar var"

Gündem

"Tehlike büyük: Eskiden dalkavuklar bilinir ve ciddiye alınmazdı, şimdilerde her meslekten dalkavuklar var"

Yavuz Bahadıroğlu'ndan gayrimeşru ilişkiyi destekleyenlere telefon eden Aile Bakanı'na tepki!
Yavuz Bahadıroğlu'ndan gayrimeşru ilişkiyi destekleyenlere telefon eden Aile Bakanı'na tepki!

Gündem

Yavuz Bahadıroğlu'ndan gayrimeşru ilişkiyi destekleyenlere telefon eden Aile Bakanı'na tepki!

Yavuz Bahadıroğlu: Hayal ettiğimiz Türkiye bu mu?
Yavuz Bahadıroğlu: Hayal ettiğimiz Türkiye bu mu?

Aktüel

Yavuz Bahadıroğlu: Hayal ettiğimiz Türkiye bu mu?

Yavuz Bahadıroğlu: Bu iddia İngilizlere aittir ve tüm Türkiye'ye hakarettir
Yavuz Bahadıroğlu: Bu iddia İngilizlere aittir ve tüm Türkiye'ye hakarettir

Aktüel

Yavuz Bahadıroğlu: Bu iddia İngilizlere aittir ve tüm Türkiye'ye hakarettir

Yavuz Bahadıroğlu duygulandıran anısını anlattı
Yavuz Bahadıroğlu duygulandıran anısını anlattı

Aktüel

Yavuz Bahadıroğlu duygulandıran anısını anlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı