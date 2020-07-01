Yavuz Bahadıroğlu'ndan sert tepki: Sizden iğreniyorum!
Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Esra Albayrak ve yeni doğan evladına yapılan hakaretlere sert tepki gösterdi.
yeniakit.com.tr
Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve yeni dünyaya gelen Hamza Salih'e kin kusan haysiyet yoksunlarına tepki gösterdi.
Anne ve bebeğine saldıracak kadar alçaklaşanlara cevap veren Bahadıroğlu, "Siyaseten babasına muhalif olduğunuz için, yeni doğum yapmış bir anne ile bebeğine saldırılaracak kadar iğrenç, alçak, aşağılık, cahil, imansız, izansız, vicdansız ve alçaksınız! Sizden iğreniyorum!" tepkisini gösterdi.
Gündem
"Tehlike büyük: Eskiden dalkavuklar bilinir ve ciddiye alınmazdı, şimdilerde her meslekten dalkavuklar var"
Gündem
Yavuz Bahadıroğlu'ndan gayrimeşru ilişkiyi destekleyenlere telefon eden Aile Bakanı'na tepki!