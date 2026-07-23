Yemen'den Suudi petrol tankerlerine füze ve İHA saldırısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, deniz taşımacılığı yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle "ENCELIA" ve "LAYLA" adlı iki Suudi petrol tankerinin balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. Yemen yönetimi, operasyonun ardından çok sayıda geminin rotasını değiştirerek geri döndüğünü duyurdu.
Yemen Silahlı Kuvvetleri, deniz taşımacılığı yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle iki Suudi petrol tankerine yönelik askeri operasyon düzenlediğini açıkladı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, yaptığı açıklamada "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli petrol tankerlerinin balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını bildirdi.
"Hedefler isabetli şekilde vuruldu"
Tuğgeneral Seri, operasyonun planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, hedeflerin isabetli şekilde vurulduğunu ifade etti.
Seri, Yemen'in deniz taşımacılığına yönelik aldığı kararların uygulanmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ablukaya abluka denklemini uygulamayı sürdüreceğiz." mesajını verdi.
Çok sayıda gemi rotasını değiştirdi
Yemen yönetimi, Suudi Arabistan'a yönelik deniz taşımacılığı yasağının geçen pazartesi günü yürürlüğe girdiğini hatırlattı.
Yemen resmi haber ajansı SABA'ya konuşan askeri kaynaklar, yapılan uyarıların ardından yaklaşık 10 geminin rotasını değiştirerek geri dönmek zorunda kaldığını açıkladı.
Gerilim deniz trafiğine yansıyor
Son operasyon, Kızıldeniz ve çevresindeki deniz ticaretinde güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Bölgedeki gelişmelerin uluslararası deniz taşımacılığı üzerindeki etkisinin yakından takip edildiği belirtilirken, Yemen yönetimi yasağı ihlal eden gemilere yönelik operasyonların süreceği mesajını verdi.