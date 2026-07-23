Erbil kentinde korkunç patlamalar!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak basını, Erbil'de peş peşe duyulan patlama seslerinin ardından 5 kamikaze İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Irak basını, Erbil'de peş peşe duyulan patlama seslerinin ardından 5 kamikaze İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Erbil merkezli yayın yapan Kürdistan24 haber ajansına göre, hava savunma sistemlerinin devreye girmesi ile Erbil semalarında 5 kamikaze İHA düşürüldü ve şiddetli patlama sesleri duyuldu.
ABD ve işgalci rejim ile İran arasında savaşın patlak vermesinden sonra, İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine füze ve İHA saldırıları başlattı.
Dünkü saldırılarda Erbil semalarında 3 kamikaze İHA’nın imha edildiği açıklanmıştı.