Yavuz Ağıralioğlu’nun ekibinden şaşırtan ziyaret! Patrik Barthelomeos'a başvuran sözde 'milliyetçi' parti kadrosu

Yavuz Ağıralioğlu’nun yeni kuracağı parti ekibinden Murat Saklı'nın sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre, Akkan Suver, Cafer Okray, Sezgin Bilgiç, Mahmut Saklı ve Ferit Sağ'dan oluşan heyet, Temmuz ayında Patrik Bartholomeos’a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin amacı olarak gelecek yıl düzenlenecek olan 28. Avrasya Ekonomi Zirvesi ile ilgili görüş alışverişi belirtilse de, bu ziyaretin milliyetçi (!) hareketle nasıl bağdaştığı sorgulanıyor.

Yavuz Ağıralioğlu'nun milliyetçilik vurgularını öne çıkararak siyaset sahnesinde yer alma çabası sürerken, ekibinin bu tür ziyaretleri milliyetçilik iddialarını ne kadar destekliyor? Ağıralioğlu'nun milliyetçi (!) çizgisiyle bu tür ziyaretlerin nasıl örtüştüğü, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Yine Murat Saklı bir paylaşımında; "Yavuz Başkanımız Fatih'ye. Cuma Namazı çıkışında Fatih Sulat Mehmet Cami Hünkar Mahfili önünde hatıra fotoğrafı çekildik." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabı X'te paylaşım yapan Türk Degs sayfası bilgileri paylaşırken bu soruları sordu

Şimdi soruyoruz:

❓ Milliyetçilik iddiasındaki bu şahıslar, Avrasya Ekonomi Zirvesi hakkında hangi sıfatla bir başpapazın görüşüne başvurdu?

❓ Bu ziyaretin ardından, yeni kurulan hangi "milliyetçi" (!) partiye üye oldular?

❓ Ziyaret, kurulacak parti için papazın hayır duasını almak amacıyla mı yapıldı?

Parti isminde 5-6 öneri masada

22 Mart'ta, TBMM'de gazetecilere açıklama yapan Ağıralioğlu, "Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeline dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla alakalı Euronews'ün sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, partisinin bu yıl 101'incisi kutlanacak "Cumhuriyet Bayramı" etkinlikleri sırasında, 29 Ekim Salı günü faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Parti ismi için 5-6 önerinin masada olduğunu, iletişim ekibinin bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla sürecin hızlanacağını söyledi.

Ayrıca parti il başkanlarının 9-15 Eylül tarihleri arasında, Ankara'da yapılacak toplantılar neticesinde belirleneceğini vurguladı.

Partinin Ankara'daki genel merkezinde 29 Ekim'deki açılış öncesi hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Ağıralioğlu kurulacak yeni siyasi oluşumun çizgisine dair soruları yanıtsız bıraktı lakin partinin milliyetçi - muhafazakâr tandanslı olmasına kesin gözle bakılıyor.