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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu'ndan canlı yayında yeni parti açıklaması
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu'ndan canlı yayında yeni parti açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-07 23:25:00 -
Yavuz Ağıralioğlu'ndan canlı yayında yeni parti açıklaması

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu.

27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "dayatma" deyip 6'lı Masa'ya sert eleştiriler getirerek İYİ Parti'den istifa etmişti. CNN Türk canlı yayınına katılan Yavuz Ağıralioğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Gerekirse parti kuracağız"

Siyasal iklimi canlandırmak istediklerini belirten Ağıralioğlu, bunun için gerekirse parti kuracaklarını kaydetti. Ağıralioğlu, şunları söyledi: "Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız. Ben şöyle bakıyorum arkadaşlarımla parti kurmayacağım ben. Arkadaşlarımla da parti kuracağım ama bizim parti dediğimiz şey memlekette işini en iyi yapanların bizim de kendilerinden hissettiğimiz bir siyasal iklim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'ya sert eleştiriler getirerek İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında yeni parti kuracağının sinyalini verdi. Ağıralioğlu, "Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız. Bizim parti dediğimiz şey memlekette işini en iyi yapanların bizim de kendilerinden hissettiğimiz bir siyasal iklim." dedi.

Şöyle bir şöhrete ihtiyacı var memlekette yeni siyasi iklimin. Bunlar birileriyle oturuyor, birileriyle beraberlerse bunlar memleketin en iyileridir. En ülkücüleri, solcuları, Alevileri, dindarlar değildir belki ama kesinlikle en iyileridir. Bu arada laik, dindar, ülkücü, alevi de olabilirler her şeyi olabilirler. Vatanlarına, milletlerine aidiyetleri varsa bayraklarını bayrak, vatanlarını vatan, devletlerini devleti biliyorlarsa inançlarının, mezheplerinin, meşreplerinin değil; eğitimlerinin, liyakatlerinin önemli olduğu, hak edenin hak ettiğini bulabildiği, iyiliğin, yetişkinliğin, donanımlı olmanın yegane kriteri olabildiği bir siyasal iklimi canlandırmaya çalışacağız. Bunu nereden öğrendik, Tayyip Bey'den, 20 yılından, AK Parti'nin 20 yılından öğrendik.

"Muhalefetin savrulduğunu düşünüyorum"

İstifa etmeyen bu savrulma ben cumhurbaşkanlığı sisteminin kötü olduğunu söylüyorum ama partimi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyorsun. Sen partinde tek adamsın. Muhalefetin savrulduğunu düşünüyorum. 21 yıldır sandıktan çıkan diktatör, mağlup olarak çıkan demokrat dede. Ben iktidar muhalefet münakaşalarında balkon konuşmasına kinayeli sataşmalar yapabilir diye düşünüyordum. Varlıklarıyla bizim varlığımıza destek veren seçmen tabanımızdan çok destekleri olan diyerek sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum denebilirdi. Sizi hep karşımda görmek istiyorum dese ne diyeceksiniz siz."
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