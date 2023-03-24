Yavuz Ağıralioğlu, "Sen bana bırak abla" deyip... Bu nasıl bir kolpacılık yahu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Sen bana bırak abla" diyerek dili olduğu Meral Akşener gibi kolpa çektiğini belirtti.

Ağıralioğlu'nun, HDP'nin masaya oturmasıyla midesi bulanan milliyetçi seçmene, "Yıkılmadık, teslim olmadık, ayaktayız" mesajı verdiğini ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in kendisine pusu kurulan masadan kalkarken söyleyemediklerini, "içine attıklarını" söyledi sanki:

"Cumhurbaşkanlığı masasını bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Meral Akşener'in kaybetme endişesine küfrediyorsanız, siz iktidara gelince ne yapacağı belli olmayan bir güce dönüşüyorsunuz."

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Bu sözleri sarf edene ne yapmak düşer?

Bir saniye bile beklemeden basın açıklaması sonunda istifa etmek, kalkıp gitmek tabii ki.

Kendi gitmese de "PKK'nın yasal partisiyle pazarlık ediyorsunuz" dediği CHP'nin ve masanın diğer sakinlerinin kendisini uğurlaması beklenir değil mi?

Öyle ya aynı sözleri bir MHP milletvekilinin Cumhur İttifakı için söylediğini düşünün...

Ne var ki CHP'liler "oralı bile" değil. Olan da "olsun" diyor.

Evet, Yavuz Bey de "Sen bana bırak abla" diyerek dili olduğu Akşener gibi kolpa çekiyor.

HDP'nin masaya oturmasıyla midesi bulunan milliyetçi seçmene, yıkılmadık, teslim olmadık, ayaktayız diyor.

Alan razı, satan razı görünüyor.

Bakalım sırtını tapışlayarak seçmeni 14 Mayıs sonrası koalisyon kavgasına oy vermeye ikna edebilecekler mi?"